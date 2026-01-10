Тръмп: Путин няма страх от Европа, той се страхува от САЩ, ръководени от мен

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново повтори, че САЩ трябва да притежават Гренландия, за да попречат на Русия или Китай да я окупират в бъдеще.

Запитан от репортери в Белия дом дали смята да разпореди мисия за залавянето на руския президент Владимир Путин, Тръмп отговори:

"Не мисля, че ще е необходимо. Винаги съм имал отлични отношения с Путин. Но съм много разочарован. Мислех, че войната в Украйна ще бъде средно трудна или може би една от по-лесните за прекратяване. През последния месец те загубиха 31 000 души, много от които руски войници. А руската икономика се представя зле.

Мисля, че в крайна сметка ще успеем да уредим нещата. Жалко, че не успяхме да го направим по-бързо."

Тръмп също така допълни, че Путин не се страхува от Европа:

"Европа направи толкова много за Украйна, но това не беше достатъчно. Бих казал, че президентът Путин не се страхува от Европа. Той се страхува от Съединените американски щати, ръководени от мен. Няма страх от Европа", каза Тръмп, цитира Блиц.

