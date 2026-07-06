Тръмп: Разрешаването на конфликта в Украйна е по-близо, отколкото хората осъзнават

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че разрешаването на конфликта в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“ и че ще обсъди въпроса за Украйна по време на срещата на върха на НАТО в Турция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп изрази убеждение, че както Москва, така и Киев са решени да уредят конфликта в Украйна.

„Президентът (на Русия Владимир) Путин иска това да приключи. Казвам ви го много категорично“, заяви американският лидер, коментирайки ситуацията около Украйна в разговор с журналисти в Белия дом.

Тръмп също така оцени високо телефонния разговор с Путин, проведен през уикенда. „Добър телефонен разговор“, заяви американският президент. „Той иска да сложи край на това. И Украйна иска да сложи край на това. И ние водим преговори“, каза Тръмп.

„И... (Володимир) Зеленски всъщност иска това да приключи сега“, заяви американският президент.

„Ще отидем на (срещата на върха) на НАТО, и ще говорим (там) за това“, каза още Тръмп. „Мисля, че ще постигнем това (да бъде сложен край на конфликта – бел. ред.)“, добави той.

Редактор "Екип на Петел",

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