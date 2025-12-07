Тръмп: Роналдо току-що ми се обади

стопкадър: Ютуб

Великият футболист Кристиано Роналдо току-що ми се обади, за да ми благодари за обиколката из Белия дом и Овалния кабинет. Това написа в профила си в Truth Social президентът на САЩ Доналд Тръмп.



Тръмп нарече Роналдо невероятен човек и не само като спортист, но и като личност, допълва Фокус.



"Фокус" припомня, че Роналдо присъства на 19 ноември с редица други важни личности като Илон Мъск, Джеф Безос, главният изпълнителен директор на Apple, вицепрезидентът Дж. Д. Ванс и държавният секретар Марко Рубио на гала вечеря, организирана от Тръмп в чест на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман.

