Тръмп: Русия трябва да сключи мир

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Тръмп призова Русия да сключи мирно споразумение, а Г-7 обсъжда нови санкции срещу Москва

Лидерите на страните от Г-7 засилиха натиска върху Русия по време на срещата си във френския курорт Евиан, като обсъдиха нови санкции срещу Москва и допълнителна подкрепа за Украйна. В центъра на разговорите беше и украинският президент Володимир Зеленски, който проведе срещи с държавните и правителствените ръководители на водещите западни икономики, предаде Профит.бг

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че е провел „много добра среща“ със Зеленски и че двамата ще разговарят отново по-късно през деня, съобщават световните агенции.

„Русия трябва да сключи сделка. Русия загуби огромен брой хора, както и Украйна. Само през последния месец двете страни са загубили общо около 35 000 войници. Това е безумие“, заяви Тръмп пред журналисти.

Американският президент разкри още, че в неделя е разговарял по телефона с руския президент Владимир Путин. По думите му между лидерите на Русия и Украйна съществува „силна взаимна неприязън“, което усложнява усилията за мирни преговори.

Г-7: Русия не печели войната

От своя страна Зеленски определи разговорите с лидерите на Г-7 като „много позитивни“ и подчерта, че участниците са били единодушни в оценката си за развитието на войната.

„Всички се съгласиха, че Русия не печели тази война. Тя губи много хора и трябва възможно най-бързо да стигне до споразумение“, заяви украинският президент по време на видеоконферентно участие в форума Reuters Next.

По думите му все повече руснаци започват да осъзнават реалната ситуация на фронта.

„По-добре късно, отколкото никога“, коментира Зеленски.

Той потвърди, че освен срещите с Тръмп предстоят разговори и с германския канцлер Фридрих Мерц, както и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Подготвят се нови санкции

Украинският президент съобщи, че с лидерите на Г-7 са обсъдили нов пакет от санкции срещу Русия, включително мерки срещу т.нар. „сенчест флот“, използван за износ на руски петрол в заобикаляне на западните ограничения.

„Виждаме, че цените на петрола спадат и това е добра новина, защото Русия няма да получава допълнителни приходи“, заяви Зеленски.

Сред обсъжданите мерки са и санкции срещу руския банков сектор и военно-промишления комплекс.

По-рано британският премиер Киър Стармър също обяви намерение да затегне икономическия натиск върху Москва.

„Ще ограничим още повече приходите на Русия“, заяви той в Евиан, като потвърди, че Великобритания подготвя нови санкции и допълнителна енергийна помощ за Украйна.

Повече оръжия и подкрепа за зимата

След срещата със западните лидери Зеленски благодари за подкрепата и посочи, че основните приоритети остават укрепването на противовъздушната отбрана, лицензи за производство на ракети в Украйна, както и нов пакет помощ за предстоящия зимен сезон.

„Важно е всичко договорено да бъде изпълнено. Русия трябва да разбере, че тази война никога няма да бъде нормализирана“, написа украинският лидер в социалните мрежи.

Според него САЩ са готови да подкрепят съюзниците си в тези усилия.

Кремъл отхвърли възможността за среща Путин–Зеленски

Междувременно Кремъл охлади очакванията за пряк контакт между Путин и Зеленски по време на форума на Г-7.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че между Киев и Москва в момента няма действащи канали за комуникация и подчерта, че руският президент не е получавал официална покана за участие в срещата на Г-7.

Изявлението дойде след като Зеленски по-рано заяви, че би бил готов да се срещне с Путин, ако такава възможност бъде създадена.

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