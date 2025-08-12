Тръмп: Руските войски можеха да стигнат до Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата, но някакъв руски генерал е объркал пътя

Кадър Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп сподели в понеделник, че руската армия е могла да стигне до украинската столица Киев за четири часа, ако руснаците бяха тръгнали към града по магистралата, вместо през нивите, където танковете им „затънали“, пише Новини.бг.

„Но някой руски генерал е взел брилянтното решение да минат през нивите и танковете им затънаха в калта. Не зная кой е този генерал, но познавайки Владимир [Путин], едва ли вече е сред нас“, отбеляза американският президент на брифинг в Белия дом.

