Тръмп: САЩ елиминираха „скандалния лидер“ на венецуелски наркокартел

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Американският президент Доналд Тръмп обяви, че армията на САЩ е елиминирала лидера на венецуелския наркокартел "Трен де Арагуа" - Ектор Рустенфорд Гереро Флорес, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Известният като Ниньо Гереро бос на престъпната организация, действаща главно от затворите, е бил ликвидиран с въздушен удар в рамките на военна операция, съгласувана с властите във Венецуела.

"Южното командване на армията на САЩ нанесе бърз и смъртоносен удар, за да елиминира Ниньо Гереро, скандалния лидер на "Трен де Арагуа“, написа американският държавен глава в своята социална платформа Truth Social.

Той отбеляза изрично, че ударът е нанесен в "тясна координация" с Венецуела, пише БТА.

На 3 януари тази година американска военна операция свали от власт венецуелския президент Николас Мадуро, чийто пост бе зает от съживилата отношенията със САЩ Делси Родригес.

Редактор "Екип на Петел",

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