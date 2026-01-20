Тръмп: САЩ и НАТО ще постигнат споразумение за Гренландия

снимка: Пиксабей

Съединените щати и НАТО ще постигнат споразумение за бъдещето на Гренландия, което ще удовлетвори и двете страни, каза днес на пресконференция американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

По-рано през деня Тръмп каза, че "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.

"Мисля, че ще измислим нещо, което ще направи НАТО и нас много доволни", изтъкна Тръмп, допълва БТА.

Американският лидер каза още, че Съединените щати са насрочили голям брой срещи за Гренландия на годишната среща на Световния икономически форум в Швейцария тази седмица.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!