Тръмп: САЩ нанесоха тежки удари на Иран в памет на загиналите американски военнослужещи

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че последните удари по цели в Иран са били нанесени в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Тези велики хора, тези велики патриоти бяха там и се бореха, за да не може Иран да се сдобие с ядрено оръжие“, каза Тръмп пред журналисти след завръщането си от финала на Световното първенство по футбол. „Тази нощ отново им нанесохме много тежки удари.“

Тръмп заяви, че ударите са били нанесени „в памет“ на загиналите военнослужещи.

Той каза също, че Иран е понесъл тежки военни загуби в конфликта.

„Във военно отношение те загубиха почти всичко“, заяви Тръмп. „Остана им съвсем малко. Имат някакви ракети. Имат някакви дронове. Имат известни производствени възможности, но не много.“

Тръмп каза също, че Съединените щати контролират Ормузкия проток.

„Ние контролираме протока. Те не контролират нищо. Така че ще видим какво ще стане“, заяви той.

Иран оспорва това твърдение и посочва, че рамково споразумение, постигнато в средата на юни, предоставя на Техеран изключителната отговорност за управлението на стратегическия морски път.

Конфликтът за Ормузкия проток, ключов маршрут за световните енергийни доставки, отново ескалира от началото на юли.

През изминалата седмица Съединените щати съобщиха за най-големия брой загинали американски военнослужещи от няколко месеца насам. В събота американските въоръжени сили обявиха смъртта на двама военнослужещи при ирански нападения – първите подобни жертви, за които бе съобщено от началния етап на конфликта.

Вчера Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че друг американски военнослужещ е загинал в събота в Северен Ирак при обезвреждането на невзривен боеприпас от свален ирански дрон камикадзе. С това потвърденият брой на загиналите американски военнослужещи в конфликта достигна 17.

Американските въоръжени сили съобщиха, че са приключили девета поредна нощ на удари срещу Иран, при които са атакували, наред с други цели, командни центрове и комуникационни мрежи, предаде АФП.

Нощните удари „бяха насочени срещу ирански военни командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и наблюдение на крайбрежието, военноморски способности, площадки за изстрелване на ракети и дронове, както и комуникационни мрежи, за да бъде допълнително намалена способността на Иран да напада търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток“, написа в социалната платформа „Екс“ Централното командване на въоръжените сили на САЩ.

Редактор "Екип на Петел",

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