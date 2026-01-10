реклама

Тръмп: САЩ са готови да помогнат на Иран

10.01.2026 / 22:20 3

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази днес готовността си да помогне на протестиращите в Иран, предаде Ройтерс.

Той направи това на фона на разрастването на демонстрациите в Ислямската република, където властите междувременно започнаха да показват по-голяма твърдост, в опит да овладеят ситуацията.

"Иран гледа към СВОБОДАТА, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!!!", написа Тръмп в социалните мрежи.

След избухването на антиправителствените протести в Иран в края на миналия месец американският президент неведнъж заплаши страната му да се намеси в подкрепа на демонстрантите.

В същото време, въпреки призивите на самия Реза Пахлави, той каза завчера, че не е склонен да се срещне със сина на последния ирански шах, допълва БТА.

Ройтерс определя това като знак, че Тръмп чака да види как ще се развие кризата, преди да подкрепи опозиционен лидер.
преди да подкрепи лидер на опозицията.

Вчера иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей обвини демонстрантите, че действат по поръчка именно на Тръмп и че атакуват обществена собственост, като предупреди, че властите няма да толерират действия на "наемници на чужденци".

robotron2000 (преди 14 минути)
Рейтинг: 54789 | Одобрение: 1699
ако няма какво да изкяри едва ли ще им помогне! 
2
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 557993 | Одобрение: 105778
Колумбе, да ти е*а любопитството!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 170592 | Одобрение: 18552
Ще им пратят няколко самолетоносача ДЕМОКРАЦИЯ на иранския народ!!!;)Ухилен:devil:

