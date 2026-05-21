Тръмп: САЩ ще изземат запасите на Иран от обогатен уран

Стопкадър Ютуб, Euronews Bulgaria

Тръмп стресна Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ ще изземат запасите на Иран от високообогатен уран, предаде Ройтерс.

„Ще го вземем. Не ни е нужен, не го искаме, вероятно ще го унищожим, след като го вземем, но няма да им позволим да го притежават“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Той добави, че не САЩ желаят да бъдат налагани такси за преминаване през Ормузкия проток.

Освен това американският държавен глава каза, че е отложил насроченото за днес подписване на указ, свързана с изкуствения интелект, защото „не е харесал определени аспекти от нея“, информира Ройтерс.

Той беше планирал церемония по подписването, на която трябваше да присъстват главните изпълнителни директори на компании в сферата на изкуствения интелект.

Според два източника, цитирани от Ройтерс, заповедта би създала доброволна рамка, чрез която разработващите изкуствен интелект да взаимодействат с американското правителство преди публичното пускане на определени модели, предаде БТА.

От друга страна Тръмп посочи, че по време на срещата си с китайския президент Си Цзинпин в рамките на тридневната си визита в Китай миналата седмица, двамата са обсъдили „защитните мерки“ за изкуствения интелект.

