Тръмп: САЩ ще подкрепят сигурността на Украйна, но подробностите все още се уточняват

Президентът Доналд Тръмп посочи, че не е обсъждал конкретни гаранции за сигурност за Украйна, но заяви, че САЩ ще подкрепят страната, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

Потенциалните гаранции за сигурност за Украйна представляват основна пречка за прекратяване на войната на Русия в Украйна, напомня агенцията.

Макар да смята, че прекратяването на войната между Украйна и Русия няма да е твърде трудно, Тръмп посочи, че "това се оказва голям междуличностен конфликт".

"Седем хиляди войници загинаха миналата седмица в битката между Украйна и Русия. И те не са наши войници, но са хора", коментира Тръмп, докато говореше пред журналисти в Белия дом.

Той спомена, че руският президент Владимир Путин не желае да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, защото "не го харесва".

Въпреки това Тръмп настоя, че дори с всички предизвикателства, включително разногласията между лидерите на двете страни, конфликтът ще бъде разрешен.

