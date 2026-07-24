Тръмп: САЩ ще започнат разследване на ЕС за "незаконната" глоба на Google

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува остро Европейския съюз за това, което той нарече "незаконно" решение на ЕС да глоби Google, заявявайки, че Вашингтон ще започне разследване за "ограбването" на американски компании от единния блок, предаде Ройтерс.

В четвъртък Европейската комисия глоби Google с общо 890 милиона евро за нарушаване на правилата на ЕС, насочени към ограничаване на властта на големите технологични компании.

"Незабавно ще започнем разследване по Раздел 301 заради, на практика, "ОГРАБВАНЕТО" на американски компании", написа Тръмп в публикация в социалната си медия Truth Social, позовавайки се на Раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., предаде БНР.

"Европейският съюз ще плати много висока цена за това незаконно и крайно неетично поведение", написа още той.

Редактор "Екип на Петел",

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