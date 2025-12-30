Тръмп: САЩ удариха пристанище във Венецуела

Кадър Ютуб

САЩ са поразили и унищожили пристанищна зона, използвана за товарене на лодки с наркотици във Венецуела, заяви президентът Доналд Тръмп — ход, който може да се окаже първият сухопътен удар в рамките на американската кампания срещу наркотрафика от Латинска Америка.

Потвърждението идва на фона на засилващия се натиск на Вашингтон срещу левия президент на Венецуела Николас Мадуро, който обвинява Тръмп, че се стреми към смяна на режима, предаде АФП.

"Имаше голям взрив в пристанищната зона, където товарят лодките с наркотици", каза американският президент пред репортери в имението си Мар-а-Лаго във Флорида, където прие израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Поразихме всички лодки, а след това ударихме и самата зона — мястото, където се осъществява операцията. И то вече не съществува", добави републиканецът.

Той отказа да уточни дали операцията е била военна или проведена от ЦРУ, както и къде точно е извършена, като посочи единствено, че е била „по крайбрежието“.

Източници, запознати с операцията, съобщиха пред Си Ен Ен и „Ню Йорк Таймс“, че ЦРУ е извършило удар с дрон по пристанищно съоръжение. Според американските медии целта е била венецуелската престъпна групировка „Трен де Арагуа“, като по време на удара на мястото не е имало хора и няма жертви.

Венецуелското правителство не е направило официален коментар. Пентагонът по-рано насочи въпросите към Белия дом, а оттам не отговориха на запитванията на АФП.

Запитан дали наскоро е разговарял с Мадуро, Тръмп заяви, че са говорили „съвсем скоро“, но че „от това не излиза нищо съществено“.

Президентът разкри подробности за операцията, след като беше помолен да поясни коментари, направени в радиоинтервю, излъчено на 26 декември, в което за първи път намекна за сухопътен удар.

"Те имат голям завод или голямо съоръжение, откъдето тръгват корабите“, каза Тръмп в интервю за радиостанция WABC в Ню Йорк. „Преди две нощи го извадихме от строя. Ударихме ги много сериозно“.

Той отново не уточни местоположението на обекта.

Американският лидер от седмици предупреждава, че сухопътни удари срещу наркокартели в региона ще започнат „скоро“, като това изглежда е първият конкретен пример за подобна операция, предаде БТА.

