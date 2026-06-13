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Тръмп: "Ще подпишем сделка с Иран на 14 юни, Ормуз ще се отвори." Техеран обаче отрича

13.06.2026 / 21:41 2

Снимка: Пиксабей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че дългоочакваното споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток трябва да бъде подписано в неделя, 14 юни, което ще проправи пътя за отварянето на стратегическия Ормузки проток, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Споразумението е насрочено за подписване утре и веднага след това Ормузкият проток ще бъде ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа Truth Social.

Изявлението на американския президент обаче противоречи на позицията на иранското външно министерство. По-рано през деня ведомството е посочило, че споразумението няма да бъде подписано в неделя, съобщават ирански държавни медии.

Разминаването в изявленията поставя под въпрос сроковете за финализиране на договореностите, въпреки оптимистичните сигнали от Вашингтон относно възможността за прекратяване на конфликта и възстановяване на свободното корабоплаване през един от най-важните морски търговски маршрути в света.

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Коментари
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0
kjk (преди 51 минути)
Рейтинг: 214928 | Одобрение: 21588
Лекарите де го преглеждаха тия дни да си късат дипломите,Перкото не е спрял да халицюнира!!!
1
0
cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 157845 | Одобрение: -22435
Нищо няма да подпишете, тъпанар, стига си лъгал хоратa!!!
Марио Кроненберг

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