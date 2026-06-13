Тръмп: "Ще подпишем сделка с Иран на 14 юни, Ормуз ще се отвори." Техеран обаче отрича

Снимка: Пиксабей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че дългоочакваното споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток трябва да бъде подписано в неделя, 14 юни, което ще проправи пътя за отварянето на стратегическия Ормузки проток, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Споразумението е насрочено за подписване утре и веднага след това Ормузкият проток ще бъде ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа Truth Social.

Изявлението на американския президент обаче противоречи на позицията на иранското външно министерство. По-рано през деня ведомството е посочило, че споразумението няма да бъде подписано в неделя, съобщават ирански държавни медии.

Разминаването в изявленията поставя под въпрос сроковете за финализиране на договореностите, въпреки оптимистичните сигнали от Вашингтон относно възможността за прекратяване на конфликта и възстановяване на свободното корабоплаване през един от най-важните морски търговски маршрути в света.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!