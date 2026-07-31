Тръмп: Ще ударим Иран "много силно"

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Вашингтон ще продължи да нанася удари по Иран „много силно“, добавяйки, че САЩ искат да „спечелят“ войната, цитира Анадолската агенция

Говорейки пред репортери по време на заседание на кабинета в Кемп Дейвид, Мериленд, Тръмп каза: „Просто искаме да спечелим. Справяме се много добре. Опитваме се да бъдем възможно най-мили в подобна ситуация. Но те биват унищожавани.“

„Много е просто“, каза той и добави: „Иран няма да има ядрено оръжие.“

„Ще нанесем много силен удар върху Иран и в един момент те ще кажат: „Просто не можем да го понесем повече“, добави Тръмп.

Президентът на САЩ също отхвърли съобщенията, според които Иран остава в силна позиция.

„Иран се справя много зле“, каза той. „Те бяха много нечестни. Много е нечестно да се работи с тях.“

Тръмп сравни войната срещу Иран с предишни войни на САЩ във Виетнам и Афганистан, заявявайки, че САЩ са ангажирани само от пет месеца и са „заличили“ военния капацитет на Иран.

Относно преговорите с Иран, Тръмп каза: „Губя вяра в тях, защото те лъжат.“

„Бяхме в разгара на преговори. Чакам Стив (Виткоф) да ми се обади, бях в преговори, но вместо това получих обаждане от Пийт (Хегсет), че току-що са изстреляли пет ракети по една от нашите бази в Йордания, а ние имаме бази в Йордания“, добави той.

Втори американски военен самолет е кацнал на авиобаза "Безмер", съобщиха за БТА от Министерството на отбраната. По-рано днес първият от осемте, за които държавата ни е дала разрешение, пристигна в базата.

Както БТА предаде, на 22 юли Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Миналата седмица жители на село Безмер, областния град Ямбол и близки населени места излязоха на протест срещу разполагането на американски самолети. Хората се събраха на пътя, свързващ селото с военното летище. На място беше и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който каза за БТА, че е там, за да разяснява на хората за взетото от правителството и от Народното събрание решение. По-рано същия ден министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бяха в Областната администрация на Ямбол, за да разговарят с кметове на общини и населени места от региона.

Министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефона вчера с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи. Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в България министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщиха от пресцентъра на министерството. По-късно официалната иранска новинарска агенция ИРНА предаде, че министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи е заявил, че всяка страна, която участва по какъвто и да е начин в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за нейните последици.

По-рано тази седмица премиерът Румен Радев заяви, че Иран разбира много добре, че американските самолети на авиобаза „Безмер” не са в никакъв случай за бойни мисии. С Иран имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие и приятелство, каза още премиерът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!