Тръмп: Само САЩ и Китай са суперсили

Американският президент отрече тайна договорка за Донбас

Американският президент Доналд Тръмп категорично изключи Русия от елитния клуб на глобалните свръхсили броени часове преди държавното си посещение в Пекин, съобщава AFP. По време на кратък брифинг пред Белия дом във вторник държавният глава отхвърли спекулациите за задкулисни договорки с руския президент Владимир Путин относно предаването на украинския регион Донбас под контрола на Москва, предаде Дунав мост

Попитан за разпределението на силите на глобалната сцена, американският лидер бе категоричен, че само Вашингтон и Пекин диктуват световния ред в момента. "Имаме страхотни отношения с Китай. Ние сме две суперсили. Ние сме най-могъщите държави в света по отношение на военната мощ. Китай се смята за втори", заяви Доналд Тръмп.

Той подчерта, че никой не може да се сравнява със Съединените щати, посочвайки като пример актуалните ситуации около Венецуела и Иран. Дипломатическият ход идва в стратегически момент, докато Тръмп пътува за среща със Си Дзинпин, придружаван от безпрецедентна делегация от технологични милиардери, сред които Илон Мъск и Тим Кук. Според политическите анализатори този подход цели да поласкае китайския лидер, като едновременно с това вбие клин в декларираното партньорство между Пекин и Москва, изолирайки Русия като второстепенен играч.

Категорично отрицание за Донбас

На директен репортерски въпрос дали съществуват тайни разбирателства между него и Владимир Путин за териториални отстъпки в Украйна, Тръмп отговори с краткото "не".

Изявлението му идва на фона на твърдата позиция на Кремъл, че ключово условие за евентуално спиране на огъня остава пълният руски контрол върху цялата територия на Донецка и Луганска област. Този категоричен отказ бележи сериозно охлаждане в отношенията между Вашингтон и Москва.

През последните месеци опитите за директно договаряне претърпяха крах именно заради нежеланието на Русия да отстъпи от максималистките си искания. Провалът на срещите доведе до ескалация на тона, което провокира Доналд Тръмп дори да заплаши Руската федерация с открита икономическа война и пълно затягане на санкциите срещу руския петролен сектор.

