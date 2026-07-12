Тръмп: Сделката беше близо, преди Иран да удари кораб с дрон

Кадър Youtube

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп намекна в неделя, че вчера е бил постигнат напредък по отношение на споразумение с Иран, но Техеран го е нарушил, като е извършил атака с дрон по кораб.

"Снощи ги бомбардирахме масирано. Те са много, много зли и болни хора. Имахме срещи с тях миналия ден. Вчера се съгласиха на сделка, перфектна сделка за нас: без ядрено оръжие, без това, без онова, без нищо. Те се отказаха от всичко, а след това напуснаха стаята и в рамките на час изстреляха дрон по кораб. Казах, "вие сте болни", сподели Тръмп в интервю за предаване по NBC, като същевременно повтори, че Ормузкият проток е "отворен".

Освен това президентът на САЩ коментира смъртта на американския сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм, наричайки покойния сенатор "велик политик" и добави, че има предвид заместника на Греъм, но е "твърде рано да се каже кой", предава БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!