Тръмп: Споразумението за Украйна никога не е било толкова близо
стоп кадър: Ютуб,архив
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че споразумението за Украйна никога не е било толкова близо, колкото сега, предадоха световните агенции и БТА.
"Ние сме по-близо днес, отколкото сме били когато и да било" до споразумение за слагане на край на войната на Русия в Украйна, заяви президентът в Овалния кабинет след разговор с украинския си колега Володимир Зеленски и няколко европейски лидери.
