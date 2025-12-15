реклама

Тръмп: Споразумението за Украйна никога не е било толкова близо

15.12.2025 / 23:20 1

стоп кадър: Ютуб,архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че споразумението за Украйна никога не е било толкова близо, колкото сега, предадоха световните агенции и БТА.

"Ние сме по-близо днес, отколкото сме били когато и да било" до споразумение за слагане на край на войната на Русия в Украйна, заяви президентът в Овалния кабинет след разговор с украинския си колега Володимир Зеленски и няколко европейски лидери.

 

kjk (преди 55 минути)
Рейтинг: 163535 | Одобрение: 17970
Фотошопа ви е прекален!!;):dizzy:Намусен

