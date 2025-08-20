Тръмп: Споразумението за Украйна ще ми помогне да отида в рая

стоп кадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че мирното споразумение за Украйна може да увеличи шансовете му отиде в рая, шегувайки се, че шансовете му да премине през райските порти в момента са малки.

Американският държавен глава вече е казвал, че иска да сложи край на войната на Русия в Украйна като част от усилията си да спечели Нобелова награда за мир.

Но ден след като прие лидерите на Украйна и няколко европейски държави в Белия дом, Тръмп посочи, че мотивите му не са изцяло земни.

„Искам да опитам да отида в рая, ако е възможно. Чувам, че не се справям добре – чувам, че всъщност съм на дъното на йерархията! Но ако успея да отида в рая, това ще бъде една от причините“, заяви Тръмп в сутрешното предаване „Fox & Friends“ на Фокс Нюз, предаде БГНЕС.

По традиционните критерии трикратно жененият и два пъти подлаган на импийчмънт Тръмп не е светец, предаде АФП.

Милиардерът републиканец е бил замесен в редица скандали през годините и е първият президент с наказателна присъда, в неговия случай за плащане на мълчание на порнозвезда.

Тръмп обаче заема все по-религиозен тон, откакто оцеля при опит за покушение миналата година. По време на встъпването си в длъжност през януари той каза, че е бил „спасен от Бога, за да направи Америка отново велика“.

Със силна подкрепа от религиозната десница в Америка, Тръмп е прегърнал религиозните атрибути много по-силно през втория си мандат в Белия дом.

Той назначи официален духовен съветник, Паула Уайт. Тя е водила редица молитвени събрания, на които участниците са поставяли ръцете си върху Тръмп по време на събития в Белия дом.

Прессекретарят на Тръмп Каролин Ливит заяви, че вярва, че „президентът е сериозен“ относно коментарите си за Украйна.

„Мисля, че президентът иска да отиде в рая, както се надявам, че всички ние в тази зала искаме“, каза 27-годишната Ливит, която също провежда молитвени сесии преди брифингите си.

