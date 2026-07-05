Тръмп: Станция на Луната до 2032-ра, на Марс до 2040-та!

Пиксабей

Доналд Тръмп смята, че САЩ ще могат да изпратят пилотирана мисия до Марс „много скоро“. „Ще отидем на Марс много скоро“, каза той, говорейки в столицата на САЩ по случай 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост на САЩ. „Мисля, че ще стигнем до Луната и ще продължим напред. А след това ще отидем на Марс“, добави американският лидер, предаде Радио Варна.

Тръмп припомни, че неговата администрация е инициирала създаването на Космическите сили на САЩ по време на първия му мандат. „Някои хора се подиграваха на това, мислейки, че е глупаво. Но сега осъзнават, че това е едно от най-важните неща, които сме направили“, отбеляза той. „Губехме от Китай и Русия в Космоса, а сега сме много по-напред от тях“, заяви Тръмп.

През май администраторът на НАСА Джаред Айзъкман обяви, че агенцията му възнамерява да разположи пилотирана американска станция на Луната до 2032 г. Представители на НАСА отбелязаха, че се надяват да тестват на Луната технологии, които в крайна сметка ще позволят пилотирана мисия до Марс. Агенцията дори позволи организирането на такава мисия преди 2040 г.

Редактор "Екип на Петел",

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