Тръмп: Търпението ми към Иран се изчерпва

стопкадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва и че с китайския лидер Си Цзинпин са на едно мнение: Техеран не трябва да има ядрено оръжие и трябва да отвори Ормузкия проток.

Тъй като официалните споразумения от срещата на върха между САЩ и Китай все още не са публикувани, коментарите на Тръмп не дават яснота дали Пекин ще окаже натиск върху Иран.

Китай, който е основен купувач на ирански петрол, обаче заяви, че конфликтът не е трябвало да започва и трябва да бъде прекратен, предава БНР.

"Решихме много различни проблеми, които други не биха могли да решат", заяви Тръмп след срещата си със Си в Пекин на втория ден от разговорите, обхванали войната с Иран, Тайван, търговията и други въпроси.

Си не коментира пряко разговорите за Иран, въпреки че китайското външно министерство излезе с изявление, че трябва да се постигне всеобхватно и трайно прекратяване на огъня и Ормузкият проток трябва да се отвори възможно най-скоро, както и че двамата лидери са пристигнали "серия от нови консенсуси".

Иран би приветствал китайска намеса, но не вярва на САЩ, заяви външният министър Абас Арагчи и допълни, че Техеран допуска преминаване през Ормузкия проток на кораби, които не са свързани с военни действия срещу страната. Ислямската република е готова и за подновяване на бойните действия, подчерта Арагчи.

Междувременно цените на петрола се повишиха с около 3% до близо 109 долара за барел заради липсата на напредък в преговорите.

