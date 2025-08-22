Тръмп: Тези двамата са като олио и оцет

Кадър Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп коментира трудността да се организира среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин, като я сравни с „смесването на олио и оцет“.

„Ще видим дали Путин и Зеленски ще могат да работят заедно. Знаете, това е като олио и оцет – малко се смесват. Те не се разбират добре, по очевидни причини“, каза Тръмп пред репортери във Вашингтон.

Американският лидер каза, че не е сигурен дали трябва да присъства на срещата, но предпочита да не присъства, предаде БГНЕС.

