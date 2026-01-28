Тръмп: "Това не трябва да се повтори отново"
Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ няма да помагат повече на Ирак, ако тази близкоизточна държава избере бившия иракски министър-председател Нури ал Малики за свой премиер, предаде Ройтерс.
"Последния път, когато Малики бе на власт, страната изпадна в бедност и пълен хаос. Това не трябва да се повтори отново", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут Соушъл".
Алиансът на шиитските политически блокове, които имат мнозинство в иракския парламент, номинира бившия министър-председател Нури ал Малики за свой кандидат за поста, обяви той миналата седмица.
Съгласно иракската система за подялба на властта постът на премиера се заема от шиит, председателят на парламента е сунит, а президентът, който има главно церемониална роля, е кюрд.
