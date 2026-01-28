Тръмп: "Това не трябва да се повтори отново"

Кадър Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ няма да помагат повече на Ирак, ако тази близкоизточна държава избере бившия иракски министър-председател Нури ал Малики за свой премиер, предаде Ройтерс.

"Последния път, когато Малики бе на власт, страната изпадна в бедност и пълен хаос. Това не трябва да се повтори отново", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут Соушъл".

Алиансът на шиитските политически блокове, които имат мнозинство в иракския парламент, номинира бившия министър-председател Нури ал Малики за свой кандидат за поста, обяви той миналата седмица.

Съгласно иракската система за подялба на властта постът на премиера се заема от шиит, председателят на парламента е сунит, а президентът, който има главно церемониална роля, е кюрд.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!