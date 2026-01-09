Тръмп: Трябва да попречим на кокаина и на други наркотици да влизат в САЩ

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще приеме президента на Колумбия Густаво Петро в първата седмица на февруари, предаде Франс прес.

"Сигурен съм, че всичко ще протече много добре и за Колумбия, и за САЩ, но трябва да попречим на кокаина и на други наркотици да влизат в САЩ“, заяви Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“.

По-рано днес Густаво Петро заяви в интервю пред Би Би Си, че смята, че вече има „реална заплаха“ от американски военни действия срещу страната му, след като американският президент Доналд Тръмп наскоро каза, че подобна операция „звучи добре“.

Петро отправи и остри критики срещу имиграционната политика на администрацията на Тръмп и обвини агентите на Американска служба за имиграция и митнически контрол, че се държат като „нацистки бригади“. Той заяви, че службите вече „не само преследват латиноамериканци по улиците, което за нас е обидно, но вече убиват и американски граждани“, визирайки убийството на жена в Минеаполис, което предизвика протести. Колумбийският президент каза, че действията на американските миграционни власти са признак за нарастващия авторитаризъм в практиките на правоприлагането в САЩ, допълва БТА.

Петро каза още, че въпреки че неотдавна е разговарял с Тръмп по телефона, след което и двете страни обявиха, че разговорът е бил положителен, отношенията между тях не са се подобрили значително.

Колумбийският президент също така осъди неколкократните обиди, които Тръмп отправи срещу него и срещу Колумбия.

По отношение на трафика на наркотици Петро отхвърли обвиненията на Тръмп, че Колумбия не прави достатъчно. Той защити стратегията си за „тотален мир“, която комбинира преговори с въоръжените групировки, които са готови да се разоръжат, и военни действия срещу тези, които отказват. Въпреки че призна критиките относно рекордното производство на кокаин, той каза, че отглеждането на кока се забавя в някои региони и насилието е намаляло там, където са започнали преговори.

Петро подчерта, че Колумбия предпочита диалог пред конфронтация и допълни, че историята на страната показва, че тя може да устои на по-големи армии чрез народна съпротива и разчитайки на географските си дадености.

Колумбийският лидер също така призова временната президентка на Венецуела Делси Родригес да обедини с него сили в борбата срещу трафика на наркотици, предаде Франс прес.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!