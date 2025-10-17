Тръмп: Тунел между Аляска и Русия е интересно предложение

Кадър Ютуб

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви по време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленки в Белия дом, че предложението за потенциално изграждане на тунел между Аляска и Русия е "интересно", предаде БНР.

На въпрос за предложението на Кремъл за подобен проект, Тръмп отбеляза, че току-що е чул за него, но го намира за "интересно". Той също така помоли украинския президент да коментира въпроса, като Зеленски подчерта, че "не е доволен" от подобен проект.

Коментарите идват, след като главният изпълнителен директор на Руския фонд за директни инвестиции и президентски пратеник Кирил Дмитриев предложи Илон Мъск и неговата фирма за изграждане на тунели Boring Company да участват в изграждането на подводен железопътен тунел през Беринговия проток, свързващ Русия и Аляска.

