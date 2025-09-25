Тръмп: Турция да спре да купува петрол от Русия
Кадър Ютуб
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се надява Турция да спре покупките на петрол от Русия по време на двустранната си среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.
"Бих искал той да спре да купува какъвто и да е петрол от Русия, докато Русия продължава своя разгул срещу Украйна и те се бият", каза Тръмп в Овалния кабинет.
"Те вече са загубили милиони животи, и за какво, знаете ли, за какво? Позорно", продължи той.
Похвали за Ердоган и турската индустрия
Тръмп продължи да хвали турския президент и военната мощ, която той е изградил.
"За мен е чест да го посрещна в Белия дом", каза американският президент.
"Ще сключим страхотни търговски сделки и за двете страни. Ние правим много бизнес с Турция. Те произвеждат страхотни продукти. Те произвеждат красиви, отлични продукти, наистина фантастични производители. Ние купуваме много от тях, а те купуват много от нас", допълни той.
Ердоган не отговори пряко на коментара на Тръмп за Русия, но заяви, че очаква разговори за турско-американските отношения.
Отговорността за Сирия
В четвъртък Доналд Тръмп каза пред репортери, че Ердоган е "отговорен" за това, че е помогнал да бъде освободена Сирия от режима на Асад, предаде CNN.
"Мисля, че президентът Ердоган е този, който е отговорен за Сирия, за успешната борба да се отървем от предишния й лидер. И мисля, че този човек е отговорен. Той не поема отговорността. Но всъщност това е голямо постижение", каза Тръмп.
