Тръмп: Украинците са първата линия на защита на Европа

"Те (украинците) са първата линия на защита за Европа". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, който по този начин не коментира повече в отговор на въпрос дали американски войници ще отидат в Украйна като мироопазваща сила. Тръмп все пак каза, че САЩ ще бъдат ангажирани, но дали ще има американски войници в Украйна "ще узнаете може би по-късно днес". Американският президент визираше времето най-рано след срещата си с европейските лидери и със Зеленски, която започва в 22:00 часа българско време, цитира Актуално.

"Ще работим с Украйна, с всеки и ще направим така, че да има мир", подчерта Тръмп, уточнявайки че има предвид не мир за 1-2 години и пак краят да е "тази бъркотия". Американският президент включи и Русия сред тези, с които Съединените щати ще работят.

Сякаш някак между другото Тръмп обясни и промяната в подхода си как да се търси мир в Украйна - нямало нужда от примирие, защото всичките 6 сделки за спиране на военни действия, които Тръмп договорил тази година, били по време на активна война. Американският президент обаче обичал концепцията за примирие, защото така се спирали убийствата на хора. Искам да е така, но стратегически това може да е "загуба" за едната или другата страна, оправда се Тръмп:

Същевременно Доналд Тръмп пак почна да обяснява как било "голяма победа", че руският лидер Владимир Путин дошъл в САЩ. По думите на Тръмп, за Путин било много трудно да дойде на американска територия - той дори заяви, че руският лидер очаква американският президент да му се обади по-късно днес, след срещата си със Зеленски и евролидерите.

Преди да започне серията от събития в Белия дом, Тръмп пак изригна в своята социална мрежа Truth Social. Той нападна медиите, които поставиха под съмнение какво постигна Тръмп на срещата си с Путин в Аляска. Тръмп обяви, че "фалшивите новини" щели да обявят за много лош ден дори денят, в който той евентуално договори Москва и Санкт Петербург да станат украински:

И още - поредната тирада как войната в Украйна не е негова, а на Джо Байдън. "Знам какво правя и нямам нужда от съвети от хора, които години работиха по тези конфликти и никога не успяха да ги спрат", избухна той. Тръмп вероятно има предвид и изказване на Джейк Съливан, съветника по националната сигурност на Байдън, който обясни защо по времето на Джо Байдън не е имало опит за среща с Путин. Причините накратко - такава среща трябва първо да бъде подготвена внимателно, да има условия за успех, а не както направи Тръмп: покани Путин уж с цел да има договаряне поне на примирие, а такова не се случи.

