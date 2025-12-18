Тръмп: Украйна да се забърза

Снимка: Президентство на Украйна

Украйна да действа бързо по споразумението за прекратяване на руската инвазия - това призова президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Нови преговори са планирани в Маями през уикенда.

"Е, те са близо до нещо, но се надявам Украйна да действа бързо. Надявам се Украйна да действа бързо, защото Русия е там. И знаете ли, всеки път, когато им отнема прекалено много време, Русия променя решението си", каза американският президент в Белия дом, допълва bgonair.bg.

Кремъл обяви, че Русия се готви за разговори със САЩ, за да разбере подробности за техните преговори с европейските сили и Украйна за възможно мирно споразумение в Украйна.

Междувременно президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна тази вечер в Полша.

Предстои му първата двустранна среща с новия полски президент Карол Навроцки.

Полският премиер Доналд Туск намекна , че е възможно да се забави на срещата на върха на лидерите на ЕС и да закъснее за срещата си с украинския президент, която е планирана да се проведе във Варшава в петък.

