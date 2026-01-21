реклама

Тръмп: В момента се водят допълнителни разговори за Гренландия

21.01.2026 / 23:00 1

кадър: Нова тв

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да налага мита на страните, които не са съгласни с плановете му за контрол върху Гренландия. Това се случи след среща между Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, на която е била оформена рамката на „бъдещо споразумение във връзка с Гренландия“.„Въз основа на една много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката на бъдещо споразумение във връзка с Гренландия и, в действителност, с целия Арктически регион. Това решение, ако бъде финализирано, ще бъде изключително благоприятно за Съединените американски щати и за всички държави – членки на НАТО. Въз основа на това разбирателство няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари. В момента се водят допълнителни разговори относно инициативата „Златният купол“, доколкото тя се отнася до Гренландия“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, видя БГНЕС.

Американският президент заяви, че „допълнителна информация ще бъде предоставяна с напредването на дискусиите. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, както и други лица при необходимост, ще отговарят за преговорите – те ще ми докладват пряко“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 174446 | Одобрение: 18776
Испанският премиер Педро Санчес също отмени пристигането си след железопътна катастрофа в Южна Испания, при която загинаха 42 души. Италианските медии съобщиха, че е малко вероятно и премиерът Джорджа Мелони да пристигне в Давос. В сряда агенция Ройтерс обяви, че Мелони ще се присъедини към Макрон в отказа да подпише плана на Тръмп "Комитет за мир" за Газа. В отговор Тръмп заплаши с въвеждането на 200% мита върху френското вино. ;):errm:Усмивка

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама