Тръмп: Вашингтон продължава да работи по гаранциите за сигурността на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Вашингтон продължава да работи по гаранциите за сигурността на Украйна, които да помогнат за прекратяване на конфликта с Русия, предаде Ройтерс и БТА.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски каза, че се обсъжда разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна в рамките на следвоенните гаранции за сигурност за Киев.

Предишния ден френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 държави са поели ангажимент да предоставят следвоенни гаранции за сигурността на Украйна, включително международни сили по въздух, земя и вода. Първоначално той посочи, че тези страни ще разположат сили в Украйна, но по-късно уточни, че част от тях ще предоставят гаранции, докато са извън нея, например помагайки за оборудването и обучението на силите на Киев.

