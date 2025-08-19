Тръмп: Великобритания, Германия и Франция искат да разположат войски в Украйна

снимка: Пиксабей

Франция и Германия възнамеряват да разположат войските си в Украйна след разрешаването на конфликта и това няма да е проблем за Русия. Това изявление направи президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от iz.ru.

"Имаме европейски държави, те ще излязат на преден план, включително Франция и Германия, няколко от тях, Великобритания. Те искат да разположат войските си в Украйна, не мисля, че това ще е проблем за Русия, ще ви кажа честно", заяви той в интервю за Fox News.

"Всички са уморени от него, но никога не се знае", добави американският президент.

Тръмп все пак предупреди, че може да се ''очаква неочакваното'', заради влиянието на Русия.

"Русия е мощна военна сила. Знаете ли, независимо дали на хората им харесва, или не, тя е мощна сила", добави той.

На 17 август специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уитков заяви пред CNN, че САЩ не обмислят възможността за включване на НАТО в защитата на Украйна. Според него, Съединените щати и европейските страни ще могат да предложат текст, подобен на Член 5 от Хартата на НАТО, който закрепва принципа на колективната отбрана на Алианса.

Вчера Тръмп проведе разговор с Володимир Зеленски в Белия дом. След двустранната среща към тях се присъединиха и някои от европейските лидери. Страните обсъдиха мира в Украйна, евентуалната среща Зеленски-Путин, както и гаранциите за сигурност за Киев, които европейските страни възнамеряват да предоставят в координация със Съединените щати, предаде "Фокус".

