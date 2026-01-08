Тръмп: Венецуела ще купува стоки само от САЩ с парите от петрола си

Кадър Ютуб

Току що бях информиран, че Венецуела ще купува само направени в САЩ стоки (продукти) с парите, които страната ще получава от новата си петролна сделка".

Това написа в своя профил в своята социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. За каква нова петролна сделка говори той – държавният секретар на САЩ Марко Рубио вече обясни, цитира Актуално.

Накратко – САЩ ще контролират износа на венецуелски петрол, ще го продават на пазарни цени, без отстъпките за Китай, Иран и Русия и парите от тези сделки ще се разпределят и харчат само както Вашингтон каже

"Покупките ще включват, наред с други неща, американски селскостопански продукти и произведени в САЩ лекарства, медицински изделия и оборудване за подобряване на електрическата мрежа и енергийните съоръжения на Венецуела. С други думи, Венецуела се ангажира да прави бизнес със Съединените американски щати като свой основен партньор – мъдър избор и много добро нещо за народа на Венецуела и Съединените щати. Благодаря Ви за вниманието към този въпрос", добавя Тръмп.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!