Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен

стоп кадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен, предаде Асошиейтед прес.

"С висока степен на сигурност, заловихме го", каза Тръмп в интервю на живо по телевизия "Фокс нюз", съобщи БТА.

Тръмп добави, че пастор, който е имал връзки и с правоприлагащите органи, е предал заподозрения на властите.

"Някой, който е бил много близо до него, е казал: "Хм, това е той", каза още Тръмп.

Пресконференцията за най-новата информация по разследването на убийството на Чарли Кърк бе отложена с 30 минути до 9:30 ч. източноамериканско време (16:30 ч. българско време), съобщиха от канцеларията на губернатора на щата Юта, цитирани от американската телевизия Си Ен Ен.

Отлагането идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред телевизия "Фокс Нюз", че заподозрян за убийството е задържан след информация от "някой, който е бил много близо до него".

Си Ен Ен съобщи, че задържаният мъж е признал пред баща си, че той е стрелецът.

Американският десен активист Чарли Кърк бе убит с един изстрел в сряда, което полицията определи като целенасочена атака, а губернаторът на щата Юта го нарече политическо убийство. Кърк бе съосновател на политическата организация с нестопанска цел "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA) и беше близък съюзник на Тръмп.

