Тръмп: Зеленски и Путин няма да се видят в Унгария

Снимка: Президентство на Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира планираната среща с руския лидер Владимир Путин в Унгария, предаде БГНЕС.

Американският президент започна с похвала за Виктор Орбан, министър-председател на Унгария и най-близкият съюзник на Путин в Европейския съюз.

„Унгария е страна, която е сигурна, тя е свършила много добра работа. Той (Орбан) е много добър лидер в смисъл на управлението на страната си. Той няма много от проблемите, които имат другите страни“, заяви Тръмп.

След го питаха дали на срещата ще присъства и Зеленски. Тръмп отговари, че това „още не е решено“ и подчерта, че Путин и Зеленски са в „лоши отношения“.

„Искаме да го направим удобно за всички. Ще участваме в тройки, но може да бъде разделено“, каза той.

