Тръмп: Зеленски не е напълно невинен. Байдън не е трябвало да допусне това

Американският президент на САЩ предложи санкции и за Украйна, ако няма мир

Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп не изключва възможността за налагане на икономически санкции и мита както срещу Русия, така и срещу Украйна, ако не бъде постигнат напредък в мирните преговори между двете страни. Това става ясно от негово изявление, цитирано от украинското списание „Фокус“.

Тръмп заявява, че санкциите и митата могат да бъдат използвани като средство за натиск, ако военният конфликт продължи.

„Ако мога да постигна това чрез налагане на санкции или чрез прилагане на много строга тарифна система, която ще бъде много скъпа за Русия, Украйна или за всеки друг, ще го направим“, посочва той в изказване, направено в Белия дом.

Особено внимание привлича позицията му спрямо украинския президент Володимир Зеленски. Според Тръмп, той също носи отговорност за продължаването на войната.

„Знаете, не трябва да мислите, че Зеленски е напълно невинен. За танго са нужни двама. Аз постоянно заявявам, че трябва да ги съберем (с президента на Руската федерация Владимир Путин) на една маса“, допълва Тръмп.

По думите му, Украйна е направила стратегическа грешка, вярвайки, че може да победи значително по-голямата по размер и ресурси Руска федерация.

„Украйна мислеше, че ще спечели. Вие се каните да победите някой, който е 15 пъти по-голям от вас. [Предишният президент на САЩ Джо] Байдън не е трябвало да допусне това“, заявява още Тръмп

