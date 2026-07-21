Тръмп даде гаранции за Нетаняху: Няма да бъде арестуван в САЩ!

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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху няма да бъде задържан при евентуално посещение в Ню Йорк, пише BGonair .

Изказването му дойде, след като кметът на града Зохран Мамдани определи израелския лидер като "военнопрестъпник" и заяви, че мястото му е в Хага.

През ноември 2024 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Нетаняху, като го обвини в предполагаема отговорност за военни престъпления, сред които използване на глада като средство за водене на война и умишлени атаки срещу цивилни лица в Газа.

Срещу него са повдигнати и обвинения за престъпления срещу човечеството, включително убийства, преследване и други действия, определени като нечовешки, извършени в периода от 8 октомври 2023 г. до най-малко 20 май 2024 г.

Нетаняху отхвърля всички обвинения и ги определя като проява на антисемитизъм. Въпреки това Доналд Тръмп подчерта, че израелският премиер няма да бъде арестуван на територията на САЩ, предаде "Фокус".

"Бенямин Нетаняху няма да бъде задържан по никакъв начин и при никакви обстоятелства, докато се намира в Съединените американски щати", написа Тръмп в своя профил в социалната мрежа Truth Social.

Редактор "Екип на Петел",

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