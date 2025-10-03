Тръмп даде ултиматум на "Хамас" до неделя да сключи сделка за Газа

Пиксабей

Доналд Тръмп даде на "Хамас" ултиматум до неделя вечерта да постигне споразумение по обявения от американския президент план за бъдещето на Газа, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Той каза в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че това е "последен шанс" за палестинската групировка и в противен случай "адът ще се отвори" за нея.

