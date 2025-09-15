Тръмп е готов да наложи санкции срещу Русия, но има условие

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, но Европа трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на Съединените щати, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Европа купува петрол от Русия. Не искам да купуват петрол“, заяви Тръмп пред репортери снощи.

„А санкциите, които налагат, не са достатъчно строги. Аз съм готов да наложа санкции, но те ще трябва да засилят своите санкции, за да бъдат съизмерими с моите“, добави американският президент.

