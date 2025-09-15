реклама

Тръмп е готов да наложи санкции срещу Русия, но има условие

15.09.2025 / 07:25 1

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, но Европа трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на Съединените щати, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Европа купува петрол от Русия. Не искам да купуват петрол“, заяви Тръмп пред репортери снощи. 

„А санкциите, които налагат, не са достатъчно строги. Аз съм готов да наложа санкции, но те ще трябва да засилят своите санкции, за да бъдат съизмерими с моите“, добави американският президент.

 

- Тате, а какво е това санкции? - Когато мама ти забранява да гледаш филми на ужасите. Това са санкции. - Аха! А когато баба не дава на дядо да пие ракия е същото нали? - Оооо... Не! Това е тероризъм сине!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

