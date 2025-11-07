Тръмп е готов да свали санкциите срещу руския петрол в Унгария

кадър: БНТ

Доналд Тръмп изрази готовност да направи жест към съюзника си Виктор Орбан и да предостави на Унгария дерогация от американските санкции срещу руския петрол.



Американският президент посрещна унгарския премиер в Белия дом. Гостът изрази готовност да обясни на домакина си последиците за страната му, ако спре да получава руски газ и петрол и подчерта, че Унгария се снабдява чрез тръбопроводи.

Американските санкции са потенциален риск за Орбан няколко месеца преди парламентарни избори на фона на сондажи за предстояща оспорвана борба.

Доналд Тръмп днес призова Евросъюза да уважава Унгария и нейния сегашен ръководител заради правилната му позиция по миграцията, допълва БНТ.

Според него европейците трябва да черпят вдъхновение от неговия гост, който се оплака от санкциите на Брюксел срещу страната му.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: Разглеждаме възможно изключение за Унгария, защото за нея е много трудно да получава петрол и газ от други райони. Както знаете, те нямат излаз на море. Това е велика, голяма страна, но няма море. Нямат и пристанища, така че имат проблем. Впрочем още една държава има същия проблем. Но, ако погледнете какво става в Европа , много от страните там нямат подобни проблеми, а купуват много петрол и газ от Русия.

Виктор Орбан, премиер на Унгария: Един от въпросите днес е да обясня ясно какви ще са последиците за унгарския народ и за унгарската икономика без газ и петрол от Русия. Защото ние се снабдяваме по тръбопроводи. Тръбопроводът не е идеологически или политически въпрос, а физическа реалност, защото ние нямаме пристанище, както президентът обясни. Така че ще преговаряме по този въпрос, който за нас е от жизнено значение.

