Тръмп е поискал от 8 страни да нормализират отношенията си с Израел

стопкадър: Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп е заявил на лидерите на няколко арабски и мюсюлмански страни, че ако бъде постигнато споразумение за край на войната с Иран, очаква те да нормализират отношенията си с Израел.

Това съобщи изданието "Аксиос", като допълва, че според официални представители искането е било отправено по време на телефонен разговор с лидерите на 8 държави, сред които Турция и Пакистан, предава БНР.

Те са подкрепили евентуалното мирно споразумение с Ислямската република, след което Тръмп е казал, че ще се обади на израелския премиер Бенямин Нетаняху и се надява той да се включи към подобен разговор в бъдеще.

Президентът е поискал от страните да се присъединят към т. нар. "Авраамови споразумения" за дипломатическо нормализиране на връзките с израелската държава.

Саудитска Арабия, Катар и Пакистан обаче никога не са установявали официални отношения с Тел Авив.

