Тръмп е спечелил 1,4 млрд. долара от криптовалути за една година

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Американският президент Доналд Тръмп е декларирал над 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това става ясно от преглед на най-новите му финансови декларации, извършен вчера, предаде Ройтерс.

Документите – годишната му декларация за 2025 г. пред Службата за правителствена етика на САЩ – показват, че е получил над 500 милиона долара от World Liberty Financial, криптопроект, съоснован от него и синовете му. Тръмп е декларирал още 635 милиона долара от продажбата на своите мийммкойни $TRUMP, пише БТА.

Президентът е декларирал също над 80 милиона долара от споразумения с различни медийни компании и милиони долари от лицензирането на името му от неговата компания на чуждестранни строителни предприемачи.

Декларациите дават нова представа за мащаба на печалбите на президента от навлизането на семейството му в криптовалутите. Ройтерс по-рано изчисли, че семейството Тръмп е генерирало най-малко 2,3 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Тръмп се върна на президентския пост.

Въпреки че криптовалутите са най-големият източник на доходи за Тръмп, традиционните му бизнеси – по-специално голф игрищата и курортите – продължават да носят милиони.

Тръмп декларира 15-процентно увеличение на приходите от тези обекти до малко над 500 милиона долара през 2025 г. Най-голям ръст има в клубовете, в които президентът е прекарвал значително време след встъпването си в длъжност през 2025 г.



Приходите от клуба му „Мар а Лаго“ във Флорида, който Тръмп нарече Зимния бял дом, скочиха до 77 милиона долара спрямо 50 милиона долара през 2024 г., а тези от голф клуба му в близкия Уест Палм Бийч нараснаха с 27%. Приходите от игрището на Тръмп в Лос Анджелис са намалели през миналата година.

Редактор "Екип на Петел",

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