Тръмп и Макрон се чуха за военните операции в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е свързал с президента на Франция Еманюел Макрон, за да го информира за хода на военните операции в Иран, предаде Франс прес, като се позова на антуража на Макрон.

"Президентът Макрон алармира президента Тръмп относно ситуацията в Ливан, която Франция следи внимателно", допълва антуражът на държавния глава, предаде БТА.

По-рано тази вечер Макрон обяви, че е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху и го е призовал "да зачита териториалната цялост на Ливан и да се въздържа от сухопътна офанзива", предаде Франс прес. Това е бил първият телефонен разговор между двамата лидери от миналото лято досега.

Макрон също така е разговарял и с ливанския президент Жозеф Аун и ливанския премиера Науаф Салам.

"Подчертах необходимостта "Хизбула" незабавно да прекрати атаките си срещу Израел и извън него", написа френският лидер в "Екс".

"Предвид хуманитарната криза в Южен Ливан" от началото на войната в Близкия изток, "Франция ще предприеме незабавни инициативи в подкрепа на разселените ливански граждани", добави той.

