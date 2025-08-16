реклама

Тръмп и Путин бяха посрещнати с прелитане на стелт бомбардировачи

16.08.2025 / 01:00 0

Американският президент Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин бяха посрещнати с прелитане на стелт бомбардировачи B-2. Самолетите прелетяха над главите на двамата лидери, докато те се ръкуваха на червения килим във военната база „Елмендорф–Ричардсън” в Анкъридж, Аляска. 

Базата от времето на Студената война е домакин на първата среща между действащ американски президент и руския лидер Владимир Путин от 2021 г. . Целта на разговорите е евентуално постигане на мир в Украйна. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама