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Тръмп и Путин разговаряха по телефона повече от час

03.05.2019 / 19:16 1

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря с руския лидер Владимир Путин повече от един час днес. Те са обсъдили възможността за ново ядрено споразумение, ядреното разоръжаване на КНДР и политическата ситуация във Венецуела, съобщи Белият дом, цитиран от "Ройтерс" и News.bg.

Говорителят на Белия дом Сара Сандърс заяви пред репортери, че Путин и Тръмп са разговаряли за възможността за сключване на ново многостранно ядрено споразумение между САЩ, Русия и Китай или удължаване на стратегическо ядрено споразумение между САЩ и Русия.

 

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n eXu s (преди 31 минути)
Рейтинг: 32025 | Одобрение: -31295
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