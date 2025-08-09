реклама

Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска в петък

09.08.2025 / 07:40 2

снимка Pixabay

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Аляска следващия петък - 15 август. Това съобщи американският президент, предава БТА,  Информацията за мястото и датата на срещата беше потвърдена и от съветника на Путин Юрий Ушаков. 

Тръмп намекна за възможна размяна на територии между Русия и Украйна при въпроса за решаването на конфликта между страните:

"Виждате територии, за които се води война от три и половина години. Много руснаци и украинци загинаха. Всъщност се опитваме да си върнем част от териториите обратно и да има някакви размени. Доста е сложно, но ще получим една част обратно, а друга ще бъде разменена, ще има обмен.", каза Тръмп по време на пресконференцията, на която Армения и Азербайджан се договориха за постигането на траен мир.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 491504 | Одобрение: 89664
Тенеке, Путин е подписал с тогавашния Президент на Окрайна - Леонид Кучма през 2004.....Но идва 2014 и се случва Майданът, което променя нещата....Окрайна започва да тероризира и избива руснаци в Донецк и Луганск....Путин ги търпя нацитата достатъчно и след като не спазиха Минските споразумения започна войната....Не преиначавай фактите, Моля като не ги знаеш...!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
robotron2000 (преди 45 минути)
Рейтинг: 48505 | Одобрение: 1875
сегашните граници на Украйна бяха признати и подписани от самият путлер и юлия тимушенко. А сега путлер се опитва военно да ги промени. :wassat: държава която не признава международното право, и собствените си договори, е държава която не буди доверие, държава която може да те извърти когато си пожелае. В бизнесът това се нарича, не надежден партньор. 

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама