Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска в петък

снимка Pixabay

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Аляска следващия петък - 15 август. Това съобщи американският президент, предава БТА, Информацията за мястото и датата на срещата беше потвърдена и от съветника на Путин Юрий Ушаков.

Тръмп намекна за възможна размяна на територии между Русия и Украйна при въпроса за решаването на конфликта между страните:

"Виждате територии, за които се води война от три и половина години. Много руснаци и украинци загинаха. Всъщност се опитваме да си върнем част от териториите обратно и да има някакви размени. Доста е сложно, но ще получим една част обратно, а друга ще бъде разменена, ще има обмен.", каза Тръмп по време на пресконференцията, на която Армения и Азербайджан се договориха за постигането на траен мир.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!