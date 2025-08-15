Тръмп и Путин слязоха от самолетите си. Срещата им започва

кадър: Бтв

С ръкостискане започва срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин във военната база „Елмендорф-Ричардсън" в Анкоридж.

Какви са позициите на САЩ, Русия и Украйна?

По-рано президентът на САЩ каза, че „няма да е доволен“, ако не бъде договорено прекратяване на огъня по време на срещата.

От Кремъл обявиха, че Тръмп ще посрещне Путин на стъпалата на самолета на руския президент, когато той кацне, добавяйки, че разговорите могат да продължат до седем часа, допълваБтв.

Володимир Зеленски, който не е поканен на срещата в Аляска, казва, че Украйна „разчита на Америка“ и че „няма никакви индикации“, че Русия се готви да сложи край на войната.

