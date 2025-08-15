кадър: Нова тв

Тръмп и Путин започнаха преговорите за възможния край на руско-украинската война, предаде Асошиейтед прес.

Очаква се държавните глави на САЩ и Русия да обсъдят евентуален мир в Украйна. Войната, продължаваща вече над три и половина години, се определя като най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война, припомня Нова тв.

Двамата лидери се срещат лице в лице за пръв път от началото на руската инвазия срещу Киев. Тръмп вече изрази надежда, че скоро ще бъде организирана и среща в тристранен формат – между него, Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

