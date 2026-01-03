Тръмп и Рубио заплашиха Куба и Колумбия

Кадър Х

"Той има кокаинови милиони. Има предприятия, които произвеждат кокаин. И се придържам към първоначалното си изявление - той прави кокаин и го праща в САЩ, затова трябва да си пази задника". Това са думи на американския президент Доналд Тръмп по адрес на колумбийския му колега Густаво Петро. Петро вече многократно критикува Тръмп заради политиката му, специално и що се отнася до Венецуела, предаде Актуално.

На този фон, американският държавен секретар Марко Рубио също не остана по-назад, но в негова "цел" се превърна Куба. "Куба е бедствие. Управлявана е от некомпетентен, сенилен човек. Няма икономика, в тотален колапс е", заяви Рубио, добавяйки, че всички бодигардове, които пазели Мадуро, са свързани с Куба.

А в социалната си мрежа Truth Social Тръмп публикува видеокадри от американските въздушни удари във Венецуела, на фона на изключително популярна песен. Става въпрос за "Fortunate Son", която се превърна в химн на движението срещу войната във Виетнам. "Fortunate Son" е дело на Creedence Clearwater Revival и е издадена през 1969 г. Въпреки че песента не споменава директно Виетнам, тя се смята за антивоенна песен, атакуваща класовите привилегии.

