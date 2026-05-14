Тръмп и Си Цзинпин: Ормузкият проток трябва да остане отворен

Стопкадър бТВ

Иран получи ясно послание от лидерите на САЩ и Китай.

Президентите на Китай и Съединените щати са се съгласили, че „Ормузкият проток трябва да остане отворен“. Това стана ясно в края на първия ден от визитата на Тръмп в Пекин.

На фона на пищно посрещане с военни почести двамата лидери са се разбрали за „конструктивни, стратегически стабилни отношения“. Обсъдени са войните в Близкия изток и Украйна. Подробностите засега са неясни.

„Взаимоотношенията между Китай и Съединените щати са най-важните в света днес. Те трябва да бъдат управлявани добре и да не бъдат обърквани. Трябва да бъдем партньори, а не противници“, казва Си Цзинпин, президент на Китай.

Си Дзинпин е предупредил за потенциален конфликт, ако Вашингтон наруши червените линии на Китай за Тайван. Според икономисти въпреки гръмките думи няма да има пробив по темата за митата.

„Тази връзка – на търговия и уважение, вече 250 години е основата на бъдеще, което да е от полза и за двете нации. Нашите народи споделят много общи неща. А светът ще бъде специален с нас двамата обединени“, казва Доналд Тръмп, президент на САЩ.

След като определи разговорите им като „изключително продуктивни“, Тръмп покани Си Цзинпин в Белия дом през септември. А за шефовете на американски технологични гиганти обясни, че са с него в Китай, „за да изразят уважение и да правят бизнес“, пише btvnovinite.bg.

