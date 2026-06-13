Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция

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Президентите на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украйна Володимир Зеленски ще участват във вторник в работна среща в рамките на форума на Г-7 във Франция.

Засега не е ясно дали ще има отделна двустранна среща между двамата лидери, предаде Франс прес, като се позова на високопоставен американски представител, предаде БНР.

Доналд Тръмп ще има двустранни срещи в френския си колега Еманюел Макрон и с лидерите на Катар, Обединените арабски емирства, Египет и Индия.

Редактор "Екип на Петел",

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