Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция
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Президентите на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украйна Володимир Зеленски ще участват във вторник в работна среща в рамките на форума на Г-7 във Франция.
Засега не е ясно дали ще има отделна двустранна среща между двамата лидери, предаде Франс прес, като се позова на високопоставен американски представител, предаде БНР.
Доналд Тръмп ще има двустранни срещи в френския си колега Еманюел Макрон и с лидерите на Катар, Обединените арабски емирства, Египет и Индия.
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